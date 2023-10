BE e PCP, por dever de oposição, criticam o Orçamento do Estado para 2024 (OE 24), mas não há nada mais parecido com o OE 24 do que os OE que aprovaram durante a ‘geringonça’. Trata-se de ‘devolver’ rendimento à dita ‘classe média’ e pensionistas, na altura sobretudo pela reposição dos subsídios de férias e Natal, agora através dos impostos directos (IRS) e dos aumentos de pensões.









