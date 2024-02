Eis que ‘Senhora do Mar’ estreou na SIC, com um cenário fantástico, com um toque de policial, com Albano Jerónimo em ótimo, como sempre, com Rita Blanco em óptima, como sempre, sem pronúncia das ilhas - sim, não é só a concorrente ‘Cacau’ que peca por isso - e com aquela característica que nos tempos habitado nos últimos tempos: a falta de história e a gigante confusão que é a necessidade de criar núcleos (alegadamente) cómicos onde não há rigorosamente nada para rir - o que os torna simplesmente necessários.









