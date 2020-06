Como o vento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Gosto de passar nas alas da floresta com árvores altas dum lado e doutro. Não falam, não riem. Por vezes choram. Quando o vento lhes ordena que se dobrem, um gemido se solta do corpo hasteado bem preso à raiz. Gosto também de olhar calmamente a raiz. Nervos de aço que resistem aos caprichos do vento, suportam muitas investidas e nunca confessam a sua idade. Sabem que os anos lhes reforçam o estatuto, aperfeiçoam o perfume, alargam a generosidade ...