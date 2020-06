Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Hoje é um dia decisivo para o País. Serão tomadas medidas que afetam milhares de trabalhadores e empresas, e avaliada a abertura dos centros comerciais na Área Metropolitana de Lisboa.Os números mais recentes da Covid-19 em Portugal não são extraordinários. As vítimas mortais teimam em não cair para um dígito e aproximar-se do zero; o número diário de infetados anda pelos 200, ontem até ...