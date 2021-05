Os Funcionários Judiciais vão fazer um mês de greve. Uma greve para que todos percebam a nossa razão. Os cidadãos não devem ser, nem serão, prejudicados por esta ação.A pensar na população que espera resposta dos tribunais, convocámos uma greve de uma hora por dia, entre as 10 e as 11h00, com início a 17 de maio.