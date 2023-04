Lula da Silva é esperado em Lisboa esta sexta-feira para uma visita a Portugal que está a ser observada com atenção dos dois lados do Atlântico e durante a qual o presidente do Brasil não irá apenas procurar remendar os rombos na relação com Portugal causados por Jair Bolsonaro.



É inevitável que o líder brasileiro explique as declarações recentes nas quais acusou a Europa e os Estados Unidos de fomentar a guerra na Ucrânia ao enviarem armamento para as forças de Kiev.