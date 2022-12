Hoje no calendário da Igreja Católica celebra-se o dia dos Santos Inocentes. Parecemos nós, cidadãos contribuintes desta república, mártires de um regime sob o jugo de uma elite cleptocrática.









Numa empresa pública na qual cada cidadão pagou mais de 300 euros, sem qualquer garantia, o Estado nomeou uma administração que passados alguns meses revela algumas divergências internas. A solução foi fácil, mas ignóbil, sem qualquer respeito pelo dinheiro que pagamos. Num conflito entre a presidente e uma vogal da administração, sai o elo mais fraco, mas com um paraquedas dourado, de meio milhão de euros.

Tudo no segredo dos deuses, mas obviamente o ministro Pedro Nuno Santos tinha de saber. Mas como nada transpirou, passados uns meses a gestora ricamente indemnizada é convidada pelo ministro que tutelava a empresa aérea a gerir outra grande entidade, com sede na mesma rua da TAP. Quis o destino que, no mesmo ano, o ministro das Finanças convidasse essa gestora, despedida 9 meses antes, para o Governo. E eis que este jornal revela o segredo e o País, mais uma vez, confirma que o rei vai nu.