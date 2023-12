Com mais um ano a despedir-se, com mais umas eleições no horizonte, que vão marcar o sistema político por muitos anos, retenho duas ou três coisas do tempo que passa. A primeira é o registo de que as conveniências da República estão alinhadas naquele caso do remédio para as gémeas luso-brasileiras, que ninguém já vê como uma monumental cunha. Alguma esquerda, movida pelo medo de Ventura, roça o patético ao meter a cabeça na areia. As crianças são portuguesas, não passaram à frente de ninguém, logo não há cunha. O problema não são as crianças. O problema está numa casta que domina o Estado e o utiliza para se servir e servir a sua gente. Isso está no que foi dito por Correia de Campos, Eduardo Barroso e Francisco Ramos, entre muitos outros. Para estes, ou estamos no barco deles, ou estamos fora. É assim que esses ‘notáveis’ olham para a República há 50 anos. Já a direita alinhou-se na defesa de Marcelo e não quer ouvir falar no caso. Entramos em 2024, afinal, com a sociologia da endogamia do regime revigorada. Num tempo em que as velhas famílias do Estado Novo voltam a casar entre si, restaurando os interesses de sempre, muitos políticos do regime democrático voltam a prestar-se à vassalagem dos influentes. A si, caro leitor, que é um cidadão qualquer, no dicionário da casta, e tem de ir bater com os costados às urgências da gripe, desejo-lhe a sorte de ter muita saúde.