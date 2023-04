A controvérsia da TAP tem sido muito estimulante para percebermos como funciona o Estado e o Governo. Na síntese possível, ficámos a saber, até agora, que assuntos tão sensíveis como rescisões de contratos e indemnizações milionárias se resolvem por mensagens de WhatsApp. Também nos foi dito que é possível a uma empresa do setor empresarial do Estado não passar cartão à Direção-Geral do Tesouro ou a outras entidades.Fomos esclarecidos que os administradores financeiros podem mentir descaradamente, sem consequências, e que a Inspeção-Geral de Finanças tem um problema insanável com as línguas estrangeiras, permitindo-se ouvir os envolvidos nos seus processos por escrito. Claro que ficámos igualmente instruídos sobre a elasticidade interpretativa do Governo, dos seus decisores políticos e técnicos, em matéria legislativa. Em termos tais, aliás, que exaltam o brilho da solução encontrada, nada importando se for ilegal. Por fim, que foi possível a um ministro fazer-se ignorante sobre o tema, depois esquecido, quando, afinal, sabia de tudo.