A política portuguesa está a tornar-se uma grande homenagem à velha ‘revista à portuguesa’ dos tempos áureos do Parque Mayer, em que pontificavam António Silva e Vasco Santana. Os maiores protagonistas atuais estão bem à dimensão desses grandes atores. Marcelo e Costa são a dupla dominante e depois de mais de meia dúzia de anos de convívio próximo em que pareciam o “senhor feliz e o senhor contente” e de alguns meses de distanciamento após a maioria absoluta, esta semana entraram em confronto total. O amor dos anos da ‘geringonça’ tornou-se numa rivalidade. Ontem, os portugueses esperaram com curiosidade o que o Presidente tinha para dizer. E em Belém ouviram um discurso do professor que é o maior comentador da história da televisão em Portugal. A análise, com alguns tiques de populismo, está correta. Tem razão no discurso sobre a responsabilidade e, obviamente, António Costa devia ter demitido João Galamba.









Marcelo avisou que vai fazer marcação ainda mais crítica ao Governo. Não pode agora usar a ‘bomba atómica’, porque poderia arranjar um problema maior e Costa sabe isso. Mas como indicia a imagem do chefe de Estado em Belém com um sorvete de várias cores, no dia seguinte ao confronto com o primeiro-ministro, a vingança serve-se gelada.