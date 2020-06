Lei da eutanásia só depois de setembro

Ainda não é nesta sessão legislativa, que termina em julho, que o Parlamento avança, em votação final global, com a despenalização da morte medicamente assistida. "Certamente vai transitar para a próxima sessão legislativa [que inicia em setembro], porque temos a agenda cheia até às férias parlamentares", revelou aoa deputada do PS Isabel Moreira, responsável por reunir num texto comum os cinco projetos de lei que defendem a eutanásia (PS, BE, PAN, PEV, IL), todos aprovados na generalidade em fevereiro.O grupo de trabalho, incumbido de preparar este processo na especialidade, reuniu esta quinta-feira para "agendar uma série de audições, umas obrigatórias, como o Conselho Superior de Magistratura, as ordens dos Advogados ou dos Médicos, e outras requeridas, como a Federação Portuguesa pela Vida ou a Associação de Médicos Católicos", adiantou ainda aoo deputado do PAN, André Silva.O líder parlamentar do CDS, Telmo Correia, defende que "é fundamental que as audições sejam feitas antes de qualquer decisão, assim como a discussão em plenário da petição pelo referendo à eutanásia", que esta quinta-feira deu entrada no Parlamento e que conta com 95 287 assinaturas. Esta iniciativa popular promovida pela Federação Portuguesa pela Vida visa travar a despenalização da morte medicamente assistida.