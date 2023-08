Contas do Chega nas redes sociais partilham informações falsas com grafismos do Público e da Renascença

Contas nas redes sociais ligadas ao partido Chega partilham informações falsas utilizando grafismos do jornal Público e da Renascença, avança o Público. Os conteúdos são originalmente publicados no Folha Nacional, o órgão do partido político.De acordo com a mesma fonte, "trata-se de um técnica identificada por especialistas e que também tem sido usada pela Rússia para propaganda ou em burlas da Internet".Uma das últimas publicações tinha como título: "Ventura diz que fogos vão parar quando não houver um incendiário em liberdade". O grafismo era muito semelhante ao do Público, mas o conteúdo não foi publicado no site do jornal.Uma outra publicação dizia "Chega é o partido com mais notícias negativas. PS tem a melhor cobertura", com um estilo gráfico semelhante ao da Rádio Renascença.Ao Público, o Chega respondeu que "não copia grafismos nem os quer copiar, dado ser o partido com mais engajamento nas redes sociais". Em relação à desinformação, o partido afirmou que vai lançar "uma investigação para saber se as notícias são falsas ou não, nomeadamente as que correm em grupos do Whatsapp, Messenger ou Telegram".