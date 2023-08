A EDP Renováveis (EDPR) vai aplicar um plano de compensação pelo abate de 1821 sobreiros no parque eólico de Morgavel, em Sines, com a plantação de cerca de 42 mil árvores e arbustos, revelou ontem uma fonte oficial da empresa, citada pela Lusa.





A informação surge após a publicação de um despacho do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, que autoriza o abate, para permitir a construção do parque eólico, projeto que considera de “imprescindível utilidade pública”