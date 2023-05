"Não agredi ninguém": Frederico Pinheiro nega acusação de ter partido vidro do ministério e de ter agredido colegas

O ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, está a ouvido esta quarta-feira na comissão de inquérito à TAP, sobre uma reunião preparatória com a ex-presidente executiva da companhia aérea, Christine Ourmières-Widener, antes de uma audição na comissão parlamentar de Economia, em janeiro.

Frederico Pinheiro acusou o ministério das Infraestruturas da tentativa de ocultação de documentos pedidos pela comissão parlamentar de inquérito à TAP. O ministro, João Galamba, negou as acusações. Depois de Frederico Pinheiro ter sido exonerado deslocou-se ao Ministério das Infraestruturas tendo agredido funcionárias e furtado um computador portátil. Os Serviços de Informações de Segurança (SIS) acabaram por ser notificados na recuperação desse computador.

