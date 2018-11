Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juventude Popular quer deixar de usar o plástico em campanhas eleitorais

Francisco Rodrigues dos Santos recusou a ideia de a "agenda verde" ser um "exclusivo da esquerda".

19:02

A Juventude Popular (JP) vai deixar de utilizar o plástico em ações de campanha eleitoral, a começar nas eleições de 2019, afirmou esta segunda-feira o presidente da JP, Francisco Rodrigues dos Santos.



Em declarações à agência Lusa, Francisco Rodrigues dos Santos recusou a ideia de a "agenda verde" ser um "exclusivo da esquerda", realçando que o objetivo é reduzir a "pegada ecológica" da jota do CDS, dado que 85% do lixo encontrado nas praias é composto por plástico.



O fim da utilização do plástico foi decidida numa reunião do conselho nacional da JP, em 5 de novembro, mas só esta segunda-feira foi anunciada, em comunicado.



Para o ano de 2019, estão previstas eleições europeias, legislativas e regionais, na Madeira.