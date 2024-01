Apoios a idosos, "vouchers" na saúde e benefícios para jovens: Veja as medidas apresentadas por Montenegro

O líder do PSD, Luís Montenegro, já discursa na Convenção da Aliança Democrática, que se realiza este domingo em Estoril.Montenegro apontou a "incompetência e perda de autoridade política" de António Costa, como motivos da queda do Governo. "Acabou por cair um dos governos mais incompetentes que tivemos em Portugal. Ruiu por dentro, autodestruiu-se."O candidato a primeiro-ministro acusa o PS de "querer subtrair o máximo de impostos para depois amarrarem os portugueses aos subsídios e ajudas. Empobrecer para enfraquecer"."Ainda bem que os dois projetos [AD e PS] são tão diferentes. É mais fácil escolher assim e aceitaremos a escolha dos portugueses. Quero governar com base na confiança dos portugueses, não os quero trair".O presidente do PSD afirmou que é tempo de o partido se "reconciliar com os pensionistas e reformados de Portugal" e anunciou "um apoio a 100%" para medicamentos em situações de comprovada insuficiência económica para doenças crónicas.

"Esta é a altura de nos reconciliarmos com os pensionistas e os reformados de Portugal", afirmou Luís Montenegro, na intervenção de encerramento da convenção da Alternativa Democrática, coligação que junta PSD, CDS-PP e PPM nas legislativas antecipadas de 10 de março.

Montenegro admitiu que muitos idosos e reformados ainda tenham "dúvidas e receios" em apostar na coligação, dizendo não querer discutir as razões pelas quais tal acontece, mas prometeu direcionar os poderes públicos para evitar "o isolamento, a solidão e muitas vezes a pobreza das pessoas com mais idade".

Por isso, reiterou o compromisso anunciado no último Congresso extraordinário de "valorizar as pensões seguindo os critérios da lei, valorizar mais aquelas que são mais baixas" e aumentar o valor de referência do Complemento Solidário para Idosos para 820 euros numa primeira legislatura e "igual ao Salário Mínimo Nacional" numa eventual segunda legislatura.

"A isto juntaremos políticas de envelhecimento ativo e o reforço dos apoios na compra de medicamentos. Estamos a preparar o nosso programa, no qual iremos contemplar um apoio de 100% em situações de comprovada insuficiência económica para tratamento das patologias mais crónicas", anunciou.

"Os nossos compromissos são sérios, são justos e são exequíveis", acrescentou.

Montenegro apresentou a ideia de executar, em 2024 e 2025, um plano de emergência para a área da saúde. O plano, "com três eixos", tentará "assegurar um enfermeiro e médico de família recorrendo aos profissionais do SNS, alguns já reformados"."Vamos atribuir vouchers de consulta ou cirurgia sempre que se atinja o tempo máximo de resposta garantida. Sempre que for ultrapassado uma hora, o utente recebe o voucher".O social-democrata prometeu ainda uma taxa de IRS máximo para os jovens até aos 35 anos, a isenção de IMT de imposto de selo na aquisição da primeira habitação e a garantia do Estado em assegurar financiamento bancário de 100% no valor da aquisição de habitação."Temos de acabar com este autêntico crime social de não fixar os jovens em Portugal."O líder dos sociais-democratas criticou o estado da saúde e reforçou que a AD "não vai falhar às mulheres portuguesas". "Não podemos aceitar que mulheres estejam inquietas sem saber se vão ter atendimentos nas urgências dos hospitais"."Propomos a isenção de impostos sobre os prémios de desempenho até ao limite de um vencimento mensal", declarou também.Montenegro olhou para o evento realizado no Centro de Congressos em Estoril para enaltecer o trabalho já realizado. "Há muito tempo que não havia uma confiança política que reunisse tanta capacidade como a que está aqui hoje.""As pessoas estão fartas de promessas não cumpridas. É preciso uma nova forma de fazer política".O líder do PSD reforçou que a coligação quer transformar para melhor a vida de Portugal e dos portugueses, antes de apontar três objetivos da AD. "Nova atitude, novo objetivo e novas políticas".