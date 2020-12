Marcelo dá Boas Festas a Costa ausente em isolamento, mas com "presença" virtual em ecrã gigante. Veja as imagens

Marcelo continuou esta tarde a dar as Boas Festas aos representantes do Governo e, apesar de António Costa estar em isolamento devido a contacto de risco com um infetado com Covid-19 (esteve num almoço com o presidente francês Emmanuel Macron), esteve 'presente' no encontro de forma insólita e inédita: o primeiro-ministro recebeu os votos do Presidente da República por via virtual, através de uma projeção em ecrã gigante.



Marcelo sublinhou que Costa estava "presente, apesar de não estar presente, e assim se cumpre a tradição, é simbólico, por meios eletrónicos para mostrar o que foi a vida dos portugueses este ano".





"Os portuguese viveram assim, uns tantos em teletrabalho, outros em trabalho presencial, na escola, nas fábricas, comércio e serviços", recordou o Presidente da República.

"É uma lição de que pode acontecer a qualquer um", alertou Marcelo recordando que foi o primeiro "a experimentar um quarentena quando isso era impensável para o comum dos mortais".

Marcelo Rebelo de Sousa deixou ainda um aviso: "É fundamental que os portugueses, reencontrando-se ao fim de dez meses, tenham presente que a vida não acaba no dia 26 de dezembro. A quadra natalícia termina mas a vida de todos nos continua e o que se fizer, ou não se fizer, vai determinar as semanas seguintes, os meses seguintes".