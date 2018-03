Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo diz que limpar a floresta é uma "causa nacional"

Presidente da República participou em ação de limpeza de terrenos no Parque Nacional Peneda-Gerês.

Por Lusa | 14:09

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou este sábado, no Parque Nacional Peneda-Gerês, em Terras de Bouro, distrito de Braga, que a limpeza da floresta para prevenir incêndios é uma "causa nacional".



"É uma causa nacional e esta proximidade da floresta e da importância da floresta é um salto qualitativo importante na nossa sociedade", disse.



Para Marcelo Rebelo de Sousa, "há hoje uma atenção e uma proximidade [à floresta] da parte dos portugueses, todos eles, que não houve no passado".



"Isso é muito bom", sublinhou.



O Presidente reafirmou a sua disponibilidade para apoiar "todas as medidas" que o Parlamento entender tomar em termos de defesa da floresta e de prevenção de incêndios.



Um apoio, sublinhou, "sem angústias, sem dúvidas e sem hesitações metafísicas".



Portanto, não vale a pena especular e tentar encontrar divisões onde não existem", disse ainda.



Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que uma parte do país, que apelidou de "país metropolitano", chegou tarde à compreensão desta "causa nacional", mas "agora já a percebe melhor".



"O país metropolitano vive noutra onda, não percebe tão bem a floresta", afirmou.



O PR falava no Parque Nacional da Peneda-Gerês, onde se foi inteirar do trabalho feito e a decorrer para proteger a floresta, designadamente a limpeza das matas.



Presentes estiveram também os ministros do Ambiente e da Defesa Nacional, além do presidente da Comissão Parlamentar do Ambiente, o deputado bloquista Pedro Soares.



Tanto Marcelo Rebelo de Sousa como o primeiro-ministro António Costa participam hoje, em diferentes zonas do país, em várias iniciativas de limpeza de mato e defesa da floresta organizadas em parceria com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).



O chefe de Estado estará à tarde em Viseu, no Regimento de Infantaria N.º 14, participando em "trabalhos de gestão de combustível e conservação de habitats naturais".