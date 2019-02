Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nazaré Costa Cabral nomeada nova presidente do Conselho de Finanças Públicas

Nomeação foi publicada em Diário da República.

Por Lusa | 10:10

A nomeação de Nazaré Costa Cabral como nova presidente do conselho superior do Conselho de Finanças Públicas (CFP) para um mandato de sete anos foi esta sexta-feira publicada em Diário da República (DR).



O mandato da nova presidente, que sucede a Teodora Cardoso, tem início em 01 de março.



O cargo foi designado sob proposta conjunta do presidente do Tribunal de Contas e do governador do Banco de Portugal.



A proposta foi aceite pelo Governo e aprovada em Conselho de Ministros.



Nazaré Costa Cabral é licenciada (1994), mestre (1998) e doutorada (2007) em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e licenciada em Economia (2015) pela Nova SBE - School of Business & Economics.



Em 2014, foi nomeada pela ministra de Estado e das Finanças como membro do Grupo de Trabalho encarregue da revisão da Lei de Enquadramento Orçamental.