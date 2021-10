Paulo Rangel diz que "não compete ao PSD aprovar o Orçamento do Estado e este é mau"

Paulo Rangel, o candidato à liderança do PSD, disse esta segunda-feira em entrevista que tem "a maior das admirações" por Pedro Passos Coelho, com quem continua a ter uma relação próxima.Ainda assim, não lhe pediu conselhos para se candidatar à liderança do partido e não sabe se sequer se Passos Coelho o apoia.Paulo Rangel afirmou também que o Orçamento de Estado proposto para 2022 é "um mau orçamento", que se centra apenas na bazuca, e disse que o PSD não o poderá aprovar mesmo que esteja em causa ajudar o país. "Não compete ao PSD aprovar o Orçamento do Estado e este é mau", disse.Em declarações à TVI, Rangel vincou que existe a necessidade de "manter o PSD unido" e que esse é o "primeiro eixo" da sua candidatura.Convicto de que não existirá nenhuma crise política no país, Paulo Rangel avança contudo que está preparado para vencer as eleições "sejam elas quando forem".Mesmo assim, o candidato à liderança do PSD diz que não está disponível para uma possível coligação com o Chega, uma vez que o partido "não faz parte da direita moderada".Indo mais longe, Paulo Rangel confirma que se a chegada ao poder depender do Chega, o PSP "nunca" se coligará "com um partido radical".Com a promessa de ser um "presidente muito presente", o candidato afirma que se for líder do PSD irá utilizar "o gabinte" e reunir-se para "conversar com os deputados".

Paulo Rangel reforçou também que não irá mais falar da sua vida pessoal, acreditando que não deveria ser necessário no século XXI assumir a sua homossexualidade. Ainda assim, também não vê "problema nenhum nisso".