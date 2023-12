Pedro Nuno Santos eleito secretário-geral do PS com 62% dos votos contra 36% de José Luís Carneiro

Pedro Nuno Santos já garantiu a vitórias nas eleições internas do PS. Pedro Nuno Santos foi eleito secretário-geral do PS com 62% dos votos contra 36% de José Luís Carneiro.Com o resultado final no distrito do Porto a darem vitória a Pedro Nuno Santos por 58% contra 42% de José Luís Carneiro, a corrida pela sucessão de António Costa ficou aritmeticamente resolvida a favor de Pedro Nuno Santos.Em Braga, o ex-ministro das Infraestuturas e da Habitação venceu com 56,1%, contra 43,9% do principal adversário. O ex-ministro das Infraestuturas e da Habitação ganhou também em Santarém, Beja e Algarve.Na Madeira, José Luís Carneiro ganhou com 59% dos votos.