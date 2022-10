Portugal conclui processo de ratificação de adesão da Finlândia e da Suécia à NATO

Portugal concluiu, esta terça-feira, o processo de ratificação das propostas de adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, através do depósito dos instrumentos de ratificação dos Protocolos ao Tratado do Atlântico Norte, em Washington, por parte do embaixador português Francisco Duarte Lopes.



No comunicado publicado no site oficial do Ministério dos Negócios estrangeiros pode ler-se: " O processo, de grande significado histórico, sublinha o compromisso de Portugal com a segurança do espaço euro-atlântico".

"A adesão destes dois países à aliança atlântica contribuirá para o reforço da Aliança e da cooperação e solidariedade nos domínios da segurança e defesa no espaço euro-atlântico, pilar essencial da política externa e de defesa nacionais", acrescenta ainda o site do Ministério.



De recordar que, após a invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro, ambos os países nórdicos formalizaram o pedido de adesão à aliança atlântica, abandonando a posição de neutralidade mantida até então.