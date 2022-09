Presidente da República admite que "há uma expectativa muito elevada" sobre plano de apoio do Governo

O Presidente da República falou esta sexta-feira aos jornalistas em São João da Pesqueira, Viseu, e referiu que há "uma expetativa muito elevada sobre medidas" no domínio da saúde. Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, é "fundamental saber se o conjunto de medidas é suficiente"."A Sra. Ministra tinha noção que há medidas que são mais urgentes que outras", destacou o presidente.Quetionado sobre o conjunto de diplomas para regulamentar no SNS, que já estava previsto, o Presidente da República considera importante que "haja uma atenção ao gasto do dinheiro no Orçamento do Estado este ano relativamente ao domínio da saúde" uma vez que "há dinheiro que ainda não foi gasto mas que pode ser gasto". "Há hoje fundos europeus que não haverá no futuro", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu ainda que tanto o Governo como a oposição - PSD - "estão em concordância", uma vez que o PSD "vai avançar com um pacote de medidas de emergência, o que quer dizer que todos admitem que há uma situação de emergência".





Sobre o anúncio do arranque da nova fase de vacinação contra a Covid-19 após a demissão da Ministra da Saúde, Marta Temido, o Presidente da República destacou que "uma máquina de vacinação não pode depender da pessoa que é ministra".