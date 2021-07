A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu mais de 1300 quilos de haxixe na zona da Ria Formosa, ao largo de Olhão. Os 40 fardos foram encontrados a boiar na água depois de os traficantes terem fugido quando perceberam que tinham sido localizados.





As duas embarcações suspeitas foram detetadas pelo Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo no domingo de manhã. Quando os militares se deslocaram ao local encontraram apenas os fardos de haxixe, com um valor estimado de 2,5 milhões de euros.