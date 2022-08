O plano de contingência do Governo para os aeroportos (Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada) controlou cerca de 3,5 milhões de passageiros e 9500 voos.O plano surgiu em junho, para atenuar as aglomerações de passageiros, com a PSP a dar apoio ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.No mesmo período, foram feitas mais de 100 detenções e recusadas 500 entradas. Houve 100 pedidos de asilo.