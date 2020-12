A cronologia do crime que matou António Doce, o PSP de folga atropelado após salvar vítima de violência doméstica

José Abílio Fortuna Malengue, que se conseguiu fugir até Lisboa.



Umdurante a madrugada deste domingo após ser barbaramente atropelado por um guarda prisional, no Rossio de São Brás, em Évora.- Foi por volta desta hora que este sábado, quando passava no Rossio de São Brás, em Évora, o agente da PSP que estava de folga, viu uma mulher se agredida na vi a pública, pelo seu companheiro, que, sabe-se agora, já ter estado preso pela prática do crime de violência doméstica.deparou-se com o agressor a arrastar a mulher pelo chão, obrigando-a a entrar numa viatura, uma carrinha de mercadorias.Ao ver a situação, e segundo relatado em nota pela PSP, o agente interveio para acabar com o crime em curso, tentando posteriormente impedir a fuga do agressor. Foi nessa altura que foi brutalmente atropelado pelo homem,- Devido à gravidade dos ferimentos provocados quando foi atropelado, já no Hospital do Espírito Santo, em Évora, foi declarado o óbito ao agente de autoridade António Doce. O polícia, de 45 anos de idade e colocado no Comando Distrital de Évora, era casado e deixa dois filhos.A Polícia Judiciária foi contactada por se tratar de um crime da sua competência.- O agressor que conseguiu fugir em Évora, foi intercetado por militares da Guarda Nacional Republicana, na zona de Alcabideche, em Sintra, após imediata difusão e alerta a todas as forças e serviços de segurança, feita pelo Centro de Comando e Controlo Estratégico da PSP. Está detido à aguardar conhecer as medidas de coação necessárias.Ao longo da manhã o local onde ocorreu o crime começou a ser preenchido com flores de homenagem ao polícia.