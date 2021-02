Acelera Audi para passar fronteira em Vilar Formoso

A operação de fiscalização conjunta do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e da GNR na fronteira de Vilar Formoso - reposta ao abrigo do estado de emergência - decorria com normalidade, até que, pelas 20h30 de sábado, um carro da marca Audi A5 acelerou contra os operacionais e seguiu em direção a Espanha. Ao que o CM apurou, o veículo tinha matrícula portuguesa e no seu interior seguiam várias pessoas.





O controlo é feito num parque de estacionamento e a zona remota não terá permitido a rápida perseguição ao carro. “Os elementos que se encontravam no local não conseguiriam entrar nas viaturas a tempo de apanhar os suspeitos e, por isso, permaneceram no posto de controlo”, disse este domingo aofonte policial.

Mas, passado duas horas, já perto das 23h00, o mesmo carro ousou acelerar de novo para entrar no País. O Audi A5 regressava agora de Espanha a alta velocidade e não acatou a ordem de paragem dos militares da GNR e dos inspetores do SEF que se encontravam na operação. Os ocupantes do veículo conseguiram, novamente, atravessar a fronteira, sem que a Guardia Civil, no lado espanhol, a GNR e o SEF os conseguissem deter.





O CM sabe que os suspeitos são residentes no concelho da Guarda, que fica a cerca de 40 quilómetros da fronteira de Vilar Formoso. A viatura foi identificada, momentos depois, pelas autoridades, mas ainda não terão sido feitas detenções. O inquérito está agora entregue ao Ministério Público.