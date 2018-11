Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com trator fatal para homem de 51 anos

Carlos Ferreira ficou preso pelo braço e pelo tronco numa peça giratória do veículo, em Oliveira do Bairro.

Por A.S.M. | 09:09

Carlos Ferreira de 51 anos foi esta sexta-feira encontrado morto ao lado de um trator num terreno agrícola na rua do Furadouro no Silveiro, em Oiã, Oliveira do Bairro.



Ao que tudo indica, o homem ficou preso pelo braço e pelo tronco numa peça giratória do veículo chamada de ‘tomada de força’. Perdeu muito sangue e morreu no local.



Os familiares deram o alerta aos bombeiros pelas 14h00.



A vítima estava num terreno agrícola a encher uma cisterna com água, quando, por causas desconhecidas, ficou preso na peça do trator.



Carlos Ferreira estava sozinho no momento do acidente e desconhece-se quantas horas é que esteve preso na máquina.