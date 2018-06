Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acusados assaltantes de máquinas ATM, agência dos CTT e carrinha de valores

Detidos ficaram em prisão preventiva.

Por Lusa | 18:07

O Ministério Público acusou três arguidos pela prática de vários crimes relacionados com assaltos a terminais multibanco, agência dos CTT e carrinhas de transporte de valores, indicou esta sexta-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).



A PGDL adianta que ficou indiciado que, em dezembro de 2017, os arguidos roubaram automóveis, que utilizaram nos assaltos.



Os detidos ficaram em prisão preventiva.



Os três arguidos agora acusados - dois deles com antecedentes criminais - respondem pelos crimes de recetação, furto qualificado, roubo agravado, sequestro, detenção de arma proibida, atos preparatórios (de explosão), tráfico de droga e falsificação de documento.



Durante a investigação foram apreendidos diversos bens, dinheiro, droga, assim como instrumentos e proventos do crime, precisa a PGDL



A investigação foi dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa/sede, com a coadjuvação da PSP.