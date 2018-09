Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acusados por engano de passar notas falsas

Casal de emigrantes diz estar inocente e não entende a desconfiança das autoridades.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:35

Florinda e Armando Costa estão revoltados com a GNR do Porto, por terem sido considerados suspeitos do crime de passagem de moeda falsa. O casal garante estar inocente.



"Fui a uma loja, ao final da tarde, no rés do chão do meu prédio, pedir para trocar uma nota de 50 euros. A empregada disse que só tinha 30 euros", disse Florinda Costa que precisava de 30 euros para dar de prenda a uma sobrinha e propôs uma solução.



"Na minha boa fé sugeri deixar os meus 50 euros, levar os 30 e voltar no dia seguinte para buscar o que faltava. Moramos neste prédio há dez anos" explicou, visivelmente abalada.



O casal de emigrantes em França tentou trocar o dinheiro nas lojas vizinhas. Uma denúncia, levou o núcleo de investigação criminal da GNR do Porto a montar uma operação de vigilância, na manhã seguinte, junto à casa do casal, no IC2, nas Vendas de Grijó, Gaia.



Quando a mulher e o homem, de 62 e 65 anos, saíram, de carro, foram mandados parar. "Íamos a Espinho, quando fomos mandados parar" contou Armando Costa.



A surpresa foi maior quando se identificaram como GNR. "Disseram para sair do carro e pediram para entregar o dinheiro que tivéssemos" revelou.



O casal foi revistado, assim como o carro, mas não foi encontrado dinheiro falso. "Há dez anos que vimos de França para aqui passar as férias. Vamos vender tudo, não queremos voltar para onde fomos maltratados e caluniados" afirmou Florinda Costa.