Adolescente de 14 anos atropelada em frente a escola por condutor que se pôs em fuga

Uma adolescente de 14 anos foi colhida por um carro, ao início da tarde desta sexta-feira, junto à Escola D. Maria II, em Vila Nova de Famalicão. A vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi socorrida no local pelos Bombeiros Famalicenses. O condutor do automóvel ausentou-se do local após o embate.









A PSP foi acionada e vai agora investigar em que circunstâncias ocorreu o atropelamento e quem é o condutor do automóvel - que pode não se ter apercebido de que projetou a vítima para o chão, ao circular junto dela. O alerta foi dado às autoridades às 13h12.