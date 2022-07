Um total de 100 militares da GNR avançou esta segunda-feira para o terreno com uma missão: desmantelar uma rede familiar de agiotas, que emprestava dinheiro com “juros elevados” para depois extorquir os ‘clientes’, aterrorizando-os com ameaças.Fizeram largas dezenas de vítimas, mas a dimensão do esquema está ainda a ser apurada pela GNR. Eram 17h00 quando a operação ‘Camatar’ (‘agiota’, em romeno) teve início e, nem uma hora depois, era anunciada a detenção de cinco pessoas.A investigação foi iniciada pela GNR em março de 2021 e levou agora à realização de sete buscas a casas e 10 em veículos.São esta terça-feira presentes a juiz no Tribunal de Fronteira.