Houve uma agressão com uma arma branca, uma faca, no café Melinda, na Rua Teófilo Braga, no Montijo.



A agressão provocou dois feridos ligeiros que foram transportados para o Hospital do Barreiro.





No local estão 12 operacionais e 5 viaturas dos Bombeiros do Montijo, Bombeiros do Pinhal Novo, PSP e VMER do Barreiro.O alerta foi dado às 18h38.