Ala Pediátrica do Hospital São João já tem 22 milhões garantidos

Foram 10 anos de espera. A verba para a construção da nova ala Pediátrica do Hospital S. João, no Porto, foi ontem desbloqueada e a obra deverá iniciar ainda este ano. São 22, 5 milhões de euros o financiamento autorizado pelo Governo para o edifício - que deverá estar concluído até 2021."A ala será finalmente construída. Temos esta segurança do Estado em garantir o financiamento público, que era o único elo que nos faltava. Ao fim de 10 anos, temos uma garantia muito sólida de que vamos começar as obras", afirmou Maria João Baptista, a diretora clínica do Centro Hospitalar Universitário de S. João.O financiamento, ontem publicado em Diário da República, surge após as crianças do serviço de Pediatria terem sido retiradas dos 36 contentores onde estavam internadas. A transferência para o edifício principal do hospital aconteceu em julho, depois de pais das crianças terem denunciado casos "indignos e desumanos", com registo de menores em quartos sem janela, cartões a tapar paredes e portas vedadas com adesivo.Ainda há, no entanto, crianças com doenças cardíacas noutro edifício, em alvenaria, que não transitaram para o prédio principal. "O objetivo da construção da ala é juntar todos os serviços num só local", frisou a diretora.Os 22,5 milhões de euros vão servir também para equipar a futura ala Pediátrica."O valor será suficiente, uma vez que já temos muito equipamento. Não partimos do zero", referiu Maria João Baptista.