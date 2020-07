Cinco bombeiros ficaram feridos este sábado no capotamento de uma viatura a caminho de um incêndio em Ourém.Há quatro feridos ligeiros. Um dos operacionais, um homem com 58 anos, esteve encarcerado, mas foi já retirado. De acordo com o Comandante dos bombeiros no local, apesar de requerer mais cuidados, o ferido encontra-se estável.O carro pertence aos bombeiros de Ourém. O trânsito encontra-se cortado.Em atualização