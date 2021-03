Detida dona de lar ilegal onde duas idosas morreram com sinais de maus tratos

Foi detida esta sexta-feira a proprietária de um lar ilegal em Torres Novas, onde duas idosas foram encontradas mortas com sinais de magreza extrema.

A detida tem 41 anos e é suspeita da prática de crimes de maus tratos agravados pelo resultado morte, um crime de profanação de cadáver e dois crimes de maus tratos.

"A arguida arrendou uma casa que adaptou para casa de acolhimento, onde acolhia quatro idosas, cobrando uma mensalidade fixa, comprometendo-se a prestar os cuidados devidos às mesmas", informou a PJ em comunicado.

Segundo avança aquela autoridade, foi apurado que as duas idosas morreram na sequência dos maus tratos infligidos. No caso de uma das vítimas, a dona do lar ilegal ocultou a informação da morte da idosa às autoridades competentes e aos familiares.

A mulher de 41 anos vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para a aplicação das medidas de coação tidas por necessárias.