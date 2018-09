Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido homem que fugiu com menina em Milfontes. Menor de 15 anos foi resgatada

Jovem estaria com o suspeito numa zona de mato, em Longueira.

Por Sérgio A. Vitorino | 12:28

Um homem, de 47 anos, foi esta sexta-feira detido depois de ter desaparecido, há uma semana, com uma menina de 15 anos, que se apaixonou por ele e fugiu de casa voluntariamente, em Vila Nova de Milfontes. A menor estava com o suspeito e foi resgatada pelas autoridades.



"No decorrer das diligências, na tarde do dia de ontem, a GNR, conseguiu apurar junto da população, que a menor estaria com o suspeito numa zona de mato, em Longueira", pode ler-se num comunicado divulgado este sábado. A menina foi encaminhada para o Gabinete de Medicina Legal de Beja, tendo ficado internada para observação.



Na sequência desta detenção foram ainda apreendidas 1105 sementes de cannabis; cinco plantas de cannabis; 600 euros em numerário.



O homem é suspeito do crime de atos sexuais com adolescentes - mesmo que os mesmos sejam consentidos, a lei diz que a menina não tem idade para autodeterminação sexual. A menina tinha fugido com 300 euros dos avós e uma tenda.



Deixaram de ser vistos no dia 20 e, pouco depois, surgiram os alertas nas redes sociais. A mãe da menina já havia apresentado queixa contra o homem, uma vez que a relação já teria vários meses.



Se se comprovar que os atos sexuais começaram antes dos 14 anos da menina, o homem responde por abuso sexual de criança.



O suspeito vai ser este sábado presente ao Tribunal Judicial de Ourique para lhe serem aplicadas as medidas de coação.