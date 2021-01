Incêndio deflagra no hospital de Santa Maria da Feira e obriga a evacuar um piso

Centro Distrital de Operações de Socorro (

Um incêndio deflagrou esta terça-feira de manhã no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, sem provocar feridos.As chamas deflagraram na casa das máquinas do elevador junto ao quarto piso, onde está instalada a ala de pediatria. A ala foi evacuada como medida preventiva.O alerta para as autoridades foi dado pelas 8h46 e o fogo ficou extinto cerca das 9h06, de acordo com fonte oficial doCDOS) de Aveiro.Para o local foram enviados 10 operacionais, apoiados por quatro viaturas.A PSP local investiga as causas do incêndio.