Uma jovem de 21 anos morreu, na tarde deste sábado, na sequência de um acidente entre quatro carros, na A1 na Póvoa da Isenta, em Santarém, junto à saída do Cartaxo.O choque provocou mais três feridos e cortou o trânsito na A1, no sentido Norte-Sul.O alerta foi dado às 18h45. No teatro das operações estiveram 26 operacionais.