Mulher morre após ser arrastada por onda em praia de Matosinhos

Uma mulher com cerca de 50 anos morreu esta quinta-feira após ser arrastada por uma onda na praia do Marreco em Lavra, Matosinhos. Estava junto ao marido, que pescava nas rochas quando uma onda a arrastou para a água.No momento em que caiu, terá batido com a cabeça nas rochas e perdido os sentidos.Após uma hora de buscas, o corpo foi resgatado por uma embarcação dos Bombeiros de Leixões a vários metros de distância do sítio onde estava com o marido. O corpo foi resgatado da água já sem vida.Várias pessoas tentaram salvar a mulher, incluindo o marido da vítima e os nadadores salvadores, que foram impedidos pelas autoridades devido ao perigo no mar.No local está hasteada a bandeira vermelha. O alerta foi dado às 14h20.