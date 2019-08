PJ encontra ossadas humanas durante buscas a inglês desaparecido há um ano em Pedrógão Grande

A Polícia Judiciária e as autoridades inglesas encontraram num pinhal ossadas humanas durante as buscas para encontrar o corpo de um jovem inglês, desaparecido desde julho de 2018, há cerca de um ano, em Pedrógão Grande."A investigação está a ser conduzida em estreita colaboração com as autoridades policiais do Reino Unido, prosseguindo com vista ao cabal esclarecimento dos factos", pode ler-se no comunicado da Polícia Judiciária.As suspeitas já surgiram em outubro do ano passado, quando quer a Polícia Judiciária quer as autoridades inglesas confirmaram as buscas.Na altura, a família comunicou o seu desaparecimento e pediu que fossem realizadas diligências para tentar perceber esta ausência do jovem.Em outubro de 2018, as autoridades apontavam para que se tratasse de um crime.Em atualização