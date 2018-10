Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amigo de Rangel julgado em caso de burla

Santos Martins terá forjado documento no qual alega ter pagado 80 mil euros ao produtor televisivo Manolo Bello.

Por João Carlos Rodrigues | 09:02

O advogado Santos Martins – detido e indiciado na operação Lex por suspeitas de branqueamento de capitais num esquema que favorecia o juiz desembargador Rui Rangel – terá forjado um documento no qual alegava ter pago 80 mil euros ao produtor televisivo Manolo Bello.



O jurista está a ser julgado no Tribunal Cível de Lisboa devido a um empréstimo feito em 2008 por Manolo Bello intermediado pelo magistrado do tribunal da Relação.



Ontem, Santos Martins, que é simultaneamente réu e advogado de si próprio neste processo, faltou à primeira e única sessão de julgamento, em que foi demonstrado que o documento foi emitido em março de 2009, quando a empresa que emitiu a ‘letra’ que comprovava o pagamento dos 80 mil euros já estava liquidada e dissolvida.



Em 2008, o juiz Rui Rangel pediu a Manolo Bello para emprestar 100 mil euros a Santos Martins, mas o advogado apenas lhe devolveu 20 mil euros do total.