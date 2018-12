Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amigo de Rui Rangel condenado a pagar dívida de 72 mil euros

Manolo Bello moveu um processo contra Santos Martins.

Por João Carlos Rodrigues | 08:48

O advogado Luís Santos Martins – conhecido pela relação com Rui Rangel e que é apontado como o testa de ferro do juiz da Relação de Lisboa no âmbito da operação Lex – foi condenado a pagar 72 mil euros ao produtor televisivo Manolo Bello.



Em causa está um empréstimo intermediado por Rangel em 2008, no valor de 100 mil euros, que nunca foi pago na totalidade até agora.



O Juízo Central Cível de Lisboa, que julgou o caso, deu como provado que Santos Martins apenas devolveu 28 mil euros e que uma letra de câmbio que apresentou no valor de 80 mil euros não tinha qualquer validade uma vez que a sociedade que a aceitou já estava dissolvida na altura.



Manolo Bello chegou a ser julgado por difamação do juiz Rui Rangel depois de o apontar como o destinatário dos 100 mil euros e foi absolvido nesse processo, decidido em 2016.



Ao CM, Manolo Bello manifestou-se "satisfeito" com a decisão do tribunal. Vincou, porém, que continua à "espera do dinheiro". O CM tentou obter uma reação de Santos Martins, mas não obteve resposta durante esta quarta-feira.