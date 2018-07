Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanhados luxos a seis traficantes

Operação com detenções e apreensão de droga e bens na região de Leiria.

Por Tiago Virgílio Pereira | 09:23

Automóveis topo de gama, um barco e uma moto de alta cilindrada avaliados em centenas de milhares de euros foram alguns dos muitos bens de valor apreendidos por agentes da PSP de Leiria a um grupo que se dedicava ao tráfico de droga na região.



A operação apelidada ‘Serra Branca’ culminou com a detenção de seis homens, com idades entre os 28 e os 61 anos, e ainda a constituição de arguido de um outro.



Ao que o Correio da Manhã apurou, a investigação da PSP de Leiria já durava há um ano e quatro meses. Nos dias 4 e 5 de julho foram realizadas várias buscas domiciliárias e não domiciliárias nas cidades de Leiria e de Loures. Foram apreendidas milhares de doses de droga - 2075 de cocaína, 200 de haxixe e 10 de MDMA.



Para além disto, a polícia encontrou mais de 33 mil euros, um cheque no valor de 370 euros e 25 dólares canadianos. Pistolas, catanas, armas brancas, munições de diferentes calibres, telemóveis e material informático foram também apreendidos, nesta que foi das maiores operações de sempre realizadas pela polícia de Leiria.



"Os carros eram usados para o transporte da droga. Já o barco [lancha de recreio] não está relacionado com o tráfico mas foi adquirido com o dinheiro fruto da atividade ilícita", explicou ao CM fonte da PSP de Leiria.



Dos seis homens detidos por agentes da polícia, pelo menos um tem antecedentes relacionados com o tráfico. Todos os suspeitos detidos estavam ontem a ser interrogados por um juiz no Tribunal de Leiria para ficarem a conhecer as medidas de coação.