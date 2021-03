Apreendidos 168 mil cigarros no valor de 38 mil euros em Lisboa

A Unidade de Ação Fiscal de Lisboa apreendeu 168 mil cigarros em situação irregular no distrito de Leiria.Durante uma ação de patrulhamento, as autoridades abordaram uma viatura que transportava no seu interior os cigarros acondicionados em 8400 maços de tabaco e verificaram que não tinham a estampilha fiscal exigida para a comercialização em território nacional nem se faziam acompanhar de qualquer documentação que atestasse a suspensão do imposto.No decorrer da ação foi detido um homem de 45 anos e foi-lhe apreendida a viatura em que circulava.Os factos foram remetidos ao Tribunal de Pombal.

O valor estimado dos cigarros apreendidos ascende a 38 mil euros, sendo que a introdução no consumo dos produtos apreendidos teria causado um prejuízo ao Estado, em sede de Imposto Especial sobre o Consumo do Tabaco (IT) e de Imposto de Valor Acrescentado (IVA), superior a 30 mil euros, pode ler-se em comunicado.