Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arrasta vítima em roubo por esticão

Caso aconteceu em Lisboa. Agressor está detido.

Por S.A.V. | 09:48

Um homem de 44 anos, que arrastou dezenas de metros, pendurada num carro e batendo noutros estacionados, uma vítima de roubo por esticão, foi detido pela PSP de Lisboa.



O crime, para roubar um telemóvel, ocorreu segunda-feira. No dia seguinte elementos da Investigação Criminal localizaram o carro do assaltante, furtado em Espanha.



O ladrão encarou com uma faca os agentes mas foi manietado. No interior estava o telemóvel roubado e outra faca. O homem, que já está preso, tem ficha em Salamanca por roubos, agressões a polícias e crimes sexuais.