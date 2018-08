Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamada telefónica leva PSP a ladrões

Jovens, de 18 e 19 anos, roubaram com violência e por esticão, uma idosa de 75, na Amadora.

Por M.C. | 12:32

A denúncia telefónica de um homem foi fundamental para que os agentes da PSP da Amadora prendessem dois jovens, de 18 e 19 anos, que roubaram com violência e por esticão, a uma idosa de 75, um fio em ouro. O crime ocorreu quinta-feira, na Venteira, Amadora.



Os assaltantes atacaram a vítima no prédio desta, fugindo com o fio no valor de 150 euros. Duas testemunhas perseguiram os assaltantes. Um dos perseguidores telefonou para a PSP e ajudou a localizar os ladrões sentados num banco de jardim. Um tinha o fio de ouro escondido numa meia e o outro guardava um carregador de pistola.