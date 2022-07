A Polícia Judiciária do Porto deteve um homem, de 27 anos, suspeito de assaltos protagonizados em ruas da cidade do Porto. Com recurso a uma pistola, ameaçava as vítimas e sequestrava-as até caixas multibanco.Os crimes não eram planeados. O jovem escolhia de forma aleatória os alvos, que viviam momentos de terror. Num dos casos, levantou todo o dinheiro da conta da vítima. Tem já cadastro por roubos - estava até obrigado a apresentações periódicas às autoridades.