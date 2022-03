O jovem brasileiro, de 22 anos, conhecido pela alcunha de ‘Letícia’, queria juntar dinheiro para a operação de mudança de sexo. Decidiu entrar no mundo do crime e fazer assaltos para conseguir a quantia necessária. A 18 de dezembro do ano passado contratou um menor de 15 anos para assaltar um amigo. A vítima foi sequestrada no próprio carro e forçada a seguir por ruas da cidade de Braga.