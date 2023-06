Atropelamento em Sintra faz dois feridos ligeiros e um grave

Um atropelamento na Terrugem, em Sintra, esta quarta-feira, fez três feridos. O condutor do carro ficou com ferimentos ligeiros, tal como a jovem, de cerca de 20 anos. Um homem, com cerca de 80 anos, também foi atropelado e ficou gravemente ferido.O idoso recebe assistência hospitalar no Hospital de São Francisco Xavier. Os feridos ligeiros estão no hospital da Amadora.O alerta foi dado pelas 8h00. No local estiveram 4 veículos e 11 operacionais dos bombeiros de São Pedro de Sintra e de Sintra. O INEM também assistiu os feridos.